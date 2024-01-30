Прямой эфир Минздрава: врач-терапевт ждет ваших вопросов

Сегодня в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир, посвященный ревматическим заболеваниям.

Как стало известно haqqin.az, на этот раз гость прямого эфира - специалист-эксперт Министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев.

Во время трансляции граждане могут оставить интересующие вопросы в разделе комментариев или задать их непосредственно специалисту в прямом эфире.