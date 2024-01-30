Китай не признал «Талибан», но верительные грамоты принял

Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у 42 новых послов аккредитованных стран в Пекине. Среди них был и посол Афганистана Билал Карими.

Ранее Карими занимал должность заместителя официального представителя движения «Талибан».

Когда в декабре прошлого года появились сообщения, что новый посол Афганистана начал работу в Китае, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не стал прямо отвечать на вопросы журналистов, означает ли это, что Пекин признает Исламский Эмират Афганистан. Однако он отметил, что «Китай всегда считал, что Афганистан не должен быть исключен из международного сообщества».