Жестоко убивший сестру Эфендиев получил заслуженное наказание

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 56-летнего Азера Эфендиева, обвиняемого в жестоком убийстве собственной сестры.

Как сообщает haqqin.az, суд признал Эфендиева виновным в умышленном убийстве своей 58-летней сестры Малахат Эфендиевой, находившейся в беспомощном состоянии, причинении ей мучений и умышленном нанесении вреда ее здоровью с особой жестокостью, и приговорил к 18 годам лишения свободы.

Отметим, что убийство было совершено 2 августа прошлого года в одной из квартир в Бинагадинском районе столицы. А.Эфендиев избил свою сестру М.Эфендиеву, проживавшую с ним в одной квартире, нанося ей удары руками и ногами, а также потушил об ее тело зажженную сигарету. Женщина потеряла сознание и, падая, ударилась головой о металлический предмет.

Эфендиева задержали, в его отношении было возбуждено уголовное дело.