Азербайджанцы предпочли Hozu «Аватару»
В 2023 году большинство азербайджанских любителей кино предпочли смотреть в кинотеатрах страны кинокомедии местного производства и американскую фантастику.
По итогам опроса, проведенного редакцией haqqin.az, топ кассовых сборов в шести кинотеатрах cети Park Cinema составили азербайджанские комедии Hozu Cangüdən, Hozu Dayə и Evdə qalmiş.
Далее следуют американский эпический научно-фантастический фильм Дэвида Камерона «Аватар. Путь воды», биографический кинотриллер Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере и голливудская приключенческая фэнтези-комедия Барби (режиссер Грета Гервиг).
В киноцентре «Низами» больше всего посетителей собрали комедии Hozu Dayə, Zona, Elçilik, турецкая драма Barış Akarsu: Merhaba и еще одна азербайджанская комедия Cin atı.
В десяти кинотеатрах сети 28 Сinema лидером стал фильм «Аватар. Путь воды», далее идут «Барби» и «Оппенгеймер». На четвертом месте по посещениям американо-японская анимационная комедия «Братья Супер-Марио в кино» и турецкая анимация Rafadan Tауfa (режиссер Исмаил Фидан).
Среди местных фильмов больше всех зрителей собрала комедия Zona (режиссер Джафар Ахундзаде), Hozu Dayə (режиссер Ильхам Яшароглу), Сin atı (режиссеры Кянан и Исмаил Зейналовы), Рərdə arxası (режиссер Эмиль Гулиев) и Həyat deyəsən gözəldir (режиссер Вагиф Мустафаев).
Следует отметить, что лидирующее положение, которое заняли в рейтинге фильмов 2023 года азербайджанские кинокомедии, наших киноэкспертов никак не впечатлило. По их мнению, зрители предпочли смех не над остроумным юмором, а над гримасничающими героями. К сожалению, за последние годы вкус азербайджанских кинозрителей не претерпел качественных изменений, и люди по-прежнему предпочитают кино, подобное тому, что производит студия «Бозбаш Пикчерз».
Киностудии, создающие фильмы вроде Hozu, идут по проторенной дорожке – штампуют бессодержательные, поверхностные комедии, вызывающие у зрителя утробный смех. Такое кино легко и дешево снимать, а главное, оно востребовано массами, хотя и никак не служит развитию вкуса у наших кинозрителей.
Что же касается «Аватара», то это - новый жанр в киноиндустрии, что само по себе интересно. Фильм может нравиться или нет, но это, безусловно, новое течение в искусстве кино.
Эксперты считают, что повальное увлечение поверхностными, по сути, пустыми кинокомедиями является глобальной проблемой, во многом вызванной влиянием происходящих в мире вооруженных конфликтов, экономических кризисов, террористических атак, массовой гибели людей и разрушением городов. Когда планета охвачена бессмысленным кровопролитием и ужасными по своей жестокости и бессмысленности терактами, люди ищут психологическую отдушину в бездумном смехе, пытаясь таким образом ни о чем не думать и отвлечься от мыслей, вызывающих в их душах ощущение дискомфорта.
И вот тут-то, как отмечают наши деятели кино, фильмы типа Hozu - в самый раз.