Азербайджанцы предпочли Hozu «Аватару»

В 2023 году большинство азербайджанских любителей кино предпочли смотреть в кинотеатрах страны кинокомедии местного производства и американскую фантастику.

В киноцентре «Низами» больше всего посетителей собрали комедии Hozu Dayə, Zona, Elçilik, турецкая драма Barış Akarsu: Merhaba и еще одна азербайджанская комедия ⁠Cin atı.

По итогам опроса, проведенного редакцией haqqin.az, топ кассовых сборов в шести кинотеатрах cети Park Cinema составили азербайджанские комедии Hozu Cangüdən, Hozu Dayə и Evdə qalmiş.

В десяти кинотеатрах сети 28 Сinema лидером стал фильм «Аватар. Путь воды», далее идут «Барби» и «Оппенгеймер». На четвертом месте по посещениям американо-японская анимационная комедия «Братья Супер-Марио в кино» и турецкая анимация Rafadan Tауfa (режиссер Исмаил Фидан).

Среди местных фильмов больше всех зрителей собрала комедия Zona (режиссер Джафар Ахундзаде), Hozu Dayə (режиссер Ильхам Яшароглу), Сin atı (режиссеры Кянан и Исмаил Зейналовы), Рərdə arxası (режиссер Эмиль Гулиев) и Həyat deyəsən gözəldir (режиссер Вагиф Мустафаев).

Следует отметить, что лидирующее положение, которое заняли в рейтинге фильмов 2023 года азербайджанские кинокомедии, наших киноэкспертов никак не впечатлило. По их мнению, зрители предпочли смех не над остроумным юмором, а над гримасничающими героями. К сожалению, за последние годы вкус азербайджанских кинозрителей не претерпел качественных изменений, и люди по-прежнему предпочитают кино, подобное тому, что производит студия «Бозбаш Пикчерз».

Киностудии, создающие фильмы вроде Hozu, идут по проторенной дорожке – штампуют бессодержательные, поверхностные комедии, вызывающие у зрителя утробный смех. Такое кино легко и дешево снимать, а главное, оно востребовано массами, хотя и никак не служит развитию вкуса у наших кинозрителей.