Правнучка Чкалова призывает нанести ядерный удар по Москве. Там уже отреагировали

Богданова, которая является гражданкой Израиля, отметила, что ее не волнуют люди, которые пострадают из-за ядерного взрыва, в том числе ей нет дела и до своей матери и бабушки.

Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова на интернет-дебатах заявила, что по Москве необходимо ударить ядерным оружием. Также она выразила готовность проспонсировать этот удар. Об этом пишут российские СМИ.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, реагируя на это, заявил, что призыв Богдановой нанести удар ядерным оружием по Москве следует проверить на предмет статьи 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена».

По словам российского сенатора, главный вывод из этой истории заключается в том, что в России необходимо заняться патриотизмом: «Главный вывод должен состоять не в том, чтобы припираться с этими продажными деятелями, а в том, чтобы исправлять ошибки, допущенные в 90-х годах у нас в стране, когда мы отменили воспитание патриотизма в учебных заведениях. Вот откуда все растет. Если мы урок не извлечем, то, к сожалению, эти факты будем иметь и дальше».

Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В качестве командира экипажа самолета совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер в 1937 году.