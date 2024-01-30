В Армении рассказали, почему хотят сменить Конституцию

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал необходимость в новой Конституции результатом геополитических изменений в регионе. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своей чешской коллегой Маркетой Пекаровой Адамовой в Ереване.

«Нам нужно понять, куда идет Армения и какие цели преследует, ради чего существует Республика Армения», - отметил он.

На заседании правительства 19 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что стране нужен новый основной закон, который сделает страну более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях.