Чьи голоса записывал французский шпион в Баку? Новые подробности громкого шпионского скандала

Отдел информации 12:55

Скандал вокруг арестованного в Баку Мартина Райана обрастает новыми подробностями и не сходит с первых полос ведущих изданий Франции, критикующих вынудивших Райана заниматься шпионажем. Как сообщает haqqin.az, пресс-радиостанция Kernews.com представила интервью с Лео Николяном, активистом-журналистом армянского происхождения, который получил обширную информацию от родителей Мартина Райана. Учитывая, что речь идет о публикации по «делу Мартина», к тому же связанной с отставкой двух министров правительства Франции, приводим полный текст статьи, опубликованной Kernews.com.

«Лео Николян: «Мартин Райан - простой бизнесмен, не имеющий дипломатической неприкосновенности. Похоже на перегоревший предохранитель». Невероятное судебное дело француза, задержанного за шпионаж в Азербайджане. Данная история заслуживает того, чтобы стать сценарием шпионского фильма. Этот французский бизнесмен был арестован в Азербайджане 4 декабря и обвинен местными властями в шпионаже. Еженедельник Paris Match цитирует отца Мартина Райана, Ричарда, заявившего, что этот вопрос напрямую связан с дипломатической напряженностью между Францией и Азербайджаном. «Когда я разговаривал с Мартином, он сказал мне, что его использовали как пешку», - отметил Ричард Райан, добавив, что его сын «имеет в виду двух высланных дипломатов, которым все сошло с рук». Действительно, 26 декабря на фоне напряженности между двумя странами по поводу поддержки Парижем Армении Азербайджан объявил о высылке двух французских дипломатов из-за деятельности, «несовместимой с их статусом». Журналист Лео Николян, являющийся экспертом по зонам боевых действий, расследовал это дело, связавшись, в частности, с адвокатом и семьей Мартина Райана.

- В последнее время много говорят о гражданине Франции Мартине Райане, задержанном в Азербайджане за шпионаж. Вы поддерживаете контакт с его семьей и смогли собрать множество фактов. Во-первых, можете ли Вы рассказать нам о карьерном пути тридцатилетнего Райана? - Мартин – француз, который хочет добиться успеха в жизни. Он увидел проблемы во Франции, связанные с налогами и различными стандартами, и захотел попытать счастье где-нибудь еще. Он не решился выбрать страны, в которых дела с экономической точки зрения дела идут хорошо, в частности, Канаду, США и даже Армению, Дубай, Катар и Россию, а заинтересовался Азербайджаном. Баку – жемчужина Кавказа, столица тюркоязычного государства, очень развитая и богатая светская страна. Итак, Мартин переехал в Баку пять лет назад, считая, что здесь можно найти работу. Помимо этого, Баку – это еще и город, обеспечивающий полную безопасность, в котором нет насилия, наркотиков и воровства. Итак, после исследования рынка он решил обосноваться в Азербайджане и заняться ресторанным бизнесом. Учитывая наличие в стране мощной прослойки обеспеченных людей, а также количество ресторанов и кафе, которых в Баку постепенно становится больше, чем в Париже, Райан решил заняться поставкой высококачественных французских продуктов и особенно ингредиентов для приготовления различных соусов. Он открывает бизнес под названием Мerkorama, его жизнь налаживается, он начинает зарабатывать, отпраздновал помолвку с красивой женщиной… Но, поскольку во Франции есть большая армянская община, это влияет на ее внешнюю политику. И у президента республики Эммануэля Макрона своя позиция по Армении. Мартин же — обычный хозяйственник, ему все равно, он работает в ресторанном бизнесе. - Так что же произошло в прошлом году? - Французские спецслужбы явились без приглашения в гости к Мартину Райану. Это были два дипломата из посольства Франции в Баку. Полагаю, не секрет, что во всех посольствах обязательно есть несколько сотрудников, занимающихся под дипломатическим прикрытием шпионажем. ЦРУ - в США, СВР – в России, «Моссад» – в Израиле, DGSE – во Франции... Так вот, два этих человека из DGSE пришли к Мартину, представились и предложили работать на них, передавать информацию. Мартин отказался: «Мне это не интересно, - сказал он. - У меня уже есть работа». А в ответ услышал: «У тебя нет выбора. Иначе с тобой может произойти несчастный случай, подумай также о своем отце или матери. Есть и те, кто кончают жизнь самоубийством...» И пригрозили: «Мы можем уничтожить ваш бизнес, заблокировать на таможне ваш товар из Франции и превратить вас в простого безработного мигранта в Баку». И в конце концов Мартин сдался... - Чем руководитель ресторанного бизнеса мог быть полезен французским спецслужбам? - Райан распространяет продукты питания и компоненты для приготовления соусов для всех ресторанов Баку. Все иностранные посольства в Азербайджане сконцентрированы в Баку. Дипломаты и иранская общественность приходят в иранский ресторан. В американский ресторан приходят сотрудники посольства США... Словом, информаторами Райана становятся владельцы ресторанов. Например, пришел такой-то, по словам официанта, за столом было сказано то-то, а под столом были спрятаны микрофоны…