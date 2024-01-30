Чьи голоса записывал французский шпион в Баку? Новые подробности громкого шпионского скандала
Скандал вокруг арестованного в Баку Мартина Райана обрастает новыми подробностями и не сходит с первых полос ведущих изданий Франции, критикующих вынудивших Райана заниматься шпионажем.
Как сообщает haqqin.az, пресс-радиостанция Kernews.com представила интервью с Лео Николяном, активистом-журналистом армянского происхождения, который получил обширную информацию от родителей Мартина Райана.
Учитывая, что речь идет о публикации по «делу Мартина», к тому же связанной с отставкой двух министров правительства Франции, приводим полный текст статьи, опубликованной Kernews.com.
«Лео Николян: «Мартин Райан - простой бизнесмен, не имеющий дипломатической неприкосновенности. Похоже на перегоревший предохранитель».
Невероятное судебное дело француза, задержанного за шпионаж в Азербайджане.
Данная история заслуживает того, чтобы стать сценарием шпионского фильма. Этот французский бизнесмен был арестован в Азербайджане 4 декабря и обвинен местными властями в шпионаже. Еженедельник Paris Match цитирует отца Мартина Райана, Ричарда, заявившего, что этот вопрос напрямую связан с дипломатической напряженностью между Францией и Азербайджаном.
«Когда я разговаривал с Мартином, он сказал мне, что его использовали как пешку», - отметил Ричард Райан, добавив, что его сын «имеет в виду двух высланных дипломатов, которым все сошло с рук».
Действительно, 26 декабря на фоне напряженности между двумя странами по поводу поддержки Парижем Армении Азербайджан объявил о высылке двух французских дипломатов из-за деятельности, «несовместимой с их статусом».
Журналист Лео Николян, являющийся экспертом по зонам боевых действий, расследовал это дело, связавшись, в частности, с адвокатом и семьей Мартина Райана.
- В последнее время много говорят о гражданине Франции Мартине Райане, задержанном в Азербайджане за шпионаж. Вы поддерживаете контакт с его семьей и смогли собрать множество фактов. Во-первых, можете ли Вы рассказать нам о карьерном пути тридцатилетнего Райана?
- Мартин – француз, который хочет добиться успеха в жизни. Он увидел проблемы во Франции, связанные с налогами и различными стандартами, и захотел попытать счастье где-нибудь еще. Он не решился выбрать страны, в которых дела с экономической точки зрения дела идут хорошо, в частности, Канаду, США и даже Армению, Дубай, Катар и Россию, а заинтересовался Азербайджаном.
Баку – жемчужина Кавказа, столица тюркоязычного государства, очень развитая и богатая светская страна. Итак, Мартин переехал в Баку пять лет назад, считая, что здесь можно найти работу. Помимо этого, Баку – это еще и город, обеспечивающий полную безопасность, в котором нет насилия, наркотиков и воровства. Итак, после исследования рынка он решил обосноваться в Азербайджане и заняться ресторанным бизнесом. Учитывая наличие в стране мощной прослойки обеспеченных людей, а также количество ресторанов и кафе, которых в Баку постепенно становится больше, чем в Париже, Райан решил заняться поставкой высококачественных французских продуктов и особенно ингредиентов для приготовления различных соусов. Он открывает бизнес под названием Мerkorama, его жизнь налаживается, он начинает зарабатывать, отпраздновал помолвку с красивой женщиной… Но, поскольку во Франции есть большая армянская община, это влияет на ее внешнюю политику. И у президента республики Эммануэля Макрона своя позиция по Армении. Мартин же — обычный хозяйственник, ему все равно, он работает в ресторанном бизнесе.
- Так что же произошло в прошлом году?
- Французские спецслужбы явились без приглашения в гости к Мартину Райану. Это были два дипломата из посольства Франции в Баку. Полагаю, не секрет, что во всех посольствах обязательно есть несколько сотрудников, занимающихся под дипломатическим прикрытием шпионажем. ЦРУ - в США, СВР – в России, «Моссад» – в Израиле, DGSE – во Франции...
Так вот, два этих человека из DGSE пришли к Мартину, представились и предложили работать на них, передавать информацию. Мартин отказался: «Мне это не интересно, - сказал он. - У меня уже есть работа». А в ответ услышал: «У тебя нет выбора. Иначе с тобой может произойти несчастный случай, подумай также о своем отце или матери. Есть и те, кто кончают жизнь самоубийством...» И пригрозили: «Мы можем уничтожить ваш бизнес, заблокировать на таможне ваш товар из Франции и превратить вас в простого безработного мигранта в Баку».
И в конце концов Мартин сдался...
- Чем руководитель ресторанного бизнеса мог быть полезен французским спецслужбам?
- Райан распространяет продукты питания и компоненты для приготовления соусов для всех ресторанов Баку. Все иностранные посольства в Азербайджане сконцентрированы в Баку. Дипломаты и иранская общественность приходят в иранский ресторан. В американский ресторан приходят сотрудники посольства США...
Словом, информаторами Райана становятся владельцы ресторанов. Например, пришел такой-то, по словам официанта, за столом было сказано то-то, а под столом были спрятаны микрофоны…
Спустя несколько месяцев кто-то, вероятно, проболтался, и Мартин Райан попадает под контроль спецслужб Азербайджана. Затем его арестовывают, у него конфискуют мобильный телефон, проводят обыск и находят неопровержимые доказательства его шпионской деятельности. С 4 декабря прошлого года Райан находится в СИЗО по обвинению в «пассивном» шпионаже. Это была не военная, а дипломатическая тайна. Во Франции не было никакой информации об этой истории, и я не раскрывал свои источники. Сначала я связался с матерью Мартина, Роуз, и она попросила меня не раскрывать дело из-за продолжающихся конфиденциальных переговоров между Баку и Парижем, которые закончились высылкой двух французских секретных агентов, имевших дипломатический иммунитет. На что Франция ответила высылкой двух азербайджанских дипломатов. А «крайним» остался Мартин Райан, рядовой бизнесмен, выступивший в роли перегоревшего предохранителя и жертвы французской внешней политики, теперь расплачивающийся за это. Райану грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.
Я надеюсь, что его отпустят под залог и отправят под домашний арест, надев электронный браслет. Но это уже работа судебной системы Азербайджана, и поскольку речь идет о суверенной стране, нас это не касается.
Что меня шокирует в этой истории больше всего, так это нежелание моих соотечественников говорить о ней в полный голос. Сегодня, когда азербайджанские СМИ раскрыли эту историю, а агентство «Франс-пресс» ее подтвердило, это становится государственным делом, и я, наконец, могу огласить информацию, полученную от родителей Мартина Райана. Меня злит, что наше правительство ничего не делает. Надеюсь, что новый премьер-министр Габриэль Атталь будет действовать в этом направлении. Перед своей отставкой министр иностранных дел Катрин Колонна просто попросила Азербайджан освободить гражданина Франции. Циничная просьба, если учесть, хотя люди с паспортами именно ее ведомства угрожали Мартину и в итоге завербовали его!
Ответственность за эту ситуацию несет французское государство, которое угрожало своему гражданину и оказывало давление на его семью. Мартин собирался жениться, но в итоге оказался в тюрьме. Я общаюсь с его друзьями и адвокатом. Это очень актуальный вопрос, о котором начинают говорить и писать все средства массовой информации. По словам Лейлы Абдуллаевой, посла Азербайджана во Франции, выразившей свою реакцию в заявлении для AFP, речь идет об очень деликатном вопросе. Мартина Райана заставили что-то сделать, приставив к его голове пистолет. Другими словами, он сделал это не по своей воле.
— Это чрезвычайно шокирующий инцидент. А что бы вы сделали на месте Райана? Если бы вам, французскому бизнесмену в чужой стране, занимающемуся своими делами, стали бы угрожать французские спецслужбы?
- Лично я бы пошел в спецслужбы Азербайджана и сказал: «Есть те, кто меня беспокоит. Они мне уже угрожают».
Лично у меня продолжаются судебные разбирательства, в частности, с Анной Идальго (мэр Парижа, известна своей проармянской позицией – ред.). Теперь после 52 арестов, обвинений в нескольких покушениях на убийство при отсутствии хотя бы одного выстрела все, что меня не убивает, делает меня только сильнее. У людей тоже есть свои чувства. Мне особо нечего терять, ведь я на исходе жизни. А вот Мартин Райан молод, у него впереди вся жизнь, ему нужно создать семью. Но когда ему стали угрожать, что все его имущество будет заморожено и его превратят в нищего, он сдался. Был ли он прав? Его положение больше не вызывает вопросов. Поверьте, тюрьма спецслужб Азербайджана – это не VIP-медицинский центр. Посмотрим, чем закончится этот вопрос. Нам нужно мобилизовать народ на спасение этого человека. Единственной надеждой будет то, что президент Азербайджана помилует Мартина Райана».