Крупнейшие учения у границ России

Сегодня начинаются крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны. Сценарий учений «Стойкий защитник» предполагает, что в случае начала агрессии противника войска США усилят европейских союзников в странах, граничащих с Россией, и на восточном фланге альянса. Рассматривается вариант, при котором конфликт разгорится с почти равным противником. Ранее в СМИ писали, что легендой учений будет вторжение РФ в районе Сувалкского коридора.

В маневрах, которые продлятся до конца мая, примут участие 90 тыс. военнослужащих 31 страны НАТО, а также Швеции, около 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники, 1,1 тыс. наземных боевых машин, включая 133 танка. Они пройдут на территориях Финляндии, Эстонии, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Швеции и Великобритании.

Последними учениями сопоставимого масштаба были Reforger — во время холодной войны в 1988 году (125 тысяч участников) и Trident Juncture — в 2018 году (50 тысяч участников).