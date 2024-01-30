Центробанк о стратегических валютных резервах Азербайджана

Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 17 процентов и по итогам 2023 года составили 68,5 миллиарда долларов США, сказал сегодня журналистам председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», в 2023 году валютные резервы ЦБА выросли на 29,1%, или на $2,6 млрд - до $11,6 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из валютных резервов Центробанка, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств Министерства финансов.