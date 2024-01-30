Неудачный день для Маска

Агентство называет эти средства самым ценным активом в структуре богатства Маска, без которого он рискует потерять первое место в мировом рейтинге миллиардеров.

Суд в штате Делавэр постановил отменить выплату бизнесмену Илону Маску в размере более чем $55 млрд в качестве компенсационного пакета от Tesla, сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска — $204 млрд, без учета пакета Tesla оно составит $149 млрд, и тогда миллиардер будет занимать третью строчку в рейтинге, пропустив вперед президента Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно ($185 млрд) и основателя Amazon Джеффа Безоса ($184 млрд).

По данным Forbes, состояние Маска составляет $210 млрд, но и в этом рейтинге при условии вычета $55 млрд он окажется на третьем месте, ниже Арно и Безоса.

В 2018-м Tesla приняла решение о компенсационной выплате Маску, занимавшему пост гендиректора, вместо зарплаты на десятилетний срок в форме акций компании. Предполагалось, что в ходе 12 траншей ему будут передавать ценные бумаги Tesla размером 1% от всего пакета ее акций каждый при достижении компанией определенных целей. Как пишет Business Insider, Tesla достигла всех 12 целей в прошлом году.

Иск против Маска подал акционер Tesla Ричард Торнетта, он счел, что план о компенсационной выплате Маску «выходит за рамки разумного». Акционер утверждал, что Маск повлиял на решение совета директоров о выплате благодаря своим тесным личным отношениям с его членами. Tesla настаивала, что выплата была необходима для сохранения внимания Маска к компании и что акционеры, включая Торнетта, выиграли от руководства миллиардера.

Суд назвал выплату «непостижимой суммой», которая была несправедливой по отношению к акционерам, отмечает Reuters.

После решения суда Маск в X (ранее Twitter) посоветовал не регистрировать свои компании в Делавэре, а выбрать для этого Неваду и Техас. Адвокат Торнетта Грег Варалло прокомментировал решение суда словами «хорошего дня хорошим парням». Акции Tesla после этого решения упали на 3%, указывает Bloomberg.