Германия и США против приглашения Украины в НАТО

США и Германия - главные противники приглашения Украины в НАТО, но на этом настаивают страны Восточной Европы и Великобритания. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.

Против выступают и другие западные представители НАТО. Они считают, что нельзя принимать Украину в НАТО, пока идет война, чтобы не спровоцировать конфликт альянса с РФ из-за захваченных украинских территорий. Хотя в целом поддерживают вступление в долгосрочной перспективе.

Считается, что Франция готова направить Украине официальное приглашение стать союзником НАТО. Польша, Чехия и страны Балтии считают, что только членство Украины в НАТО убедит Россию притормозить вторжение и положить конец войне. Другие сторонники вступления считают, что это будет дешевле, чем постоянные поставки оружия.

США попросили союзников не форсировать эту тему на летнем саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы не дать РФ возможность говорить о расколе в альянсе.