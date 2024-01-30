Переговоры Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна завершились видео; обновлено 18:52
Завершилось очередное заседание комиссий по делимитации государственной границы Азербайджана и Армении, сообщили армянские СМИ.
Встреча комиссий проходила под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна на границе на участке Иджеван - Газах.
January 31, 2024
* * * 18:52
Началось заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы. Заседание проходит на армяно-азербайджанской границе.
Встреча между делегациями во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном проходит на участке Иджеван - Газах.
Последняя встреча состоялась на азербайджано-армянской границе 30 ноября 2023 года.