Кремль следит за новостями о Залужном

Много вопросов есть к новостям о главнокомандующем Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерии Залужном, при этом очевидно, что у Киева "все неладно", отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, [в Кремле за этими новостями] следят. Пока много вопросов. Очевидным остается одно: у киевского режима много проблем, там все неладно. Это однозначно", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

В понедельник бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.