31 января 1884 года в бакинском селе Новханы родился Мамед Эмин Расулзаде, один из основателей Азербайджанского государства.

Что я как гражданин Азербайджанской Республики, созданной Расулзаде со своими соратниками, могу сказать о лидере АДР и главе Национального совета сегодня, 31 января 2024 года, спустя 140 лет после его рождения?

Для меня Расулзаде абсолютно уникальная личность, первый азербайджанец, обладающий выдающимися способностями, великолепной памятью, неутолимой тягой к науке и необычайными организаторскими способностями. Если я назову его ходячей энциклопедией, то, думаю, его соратники согласились бы с таким определением. Среди них он пользовался безмерным уважением и авторитетом. Безусловно, умственное и профессиональное превосходство Расулзаде ощущается и сегодня, тогда как сам он никогда не подчеркивал и не выделял это. Я думаю, если наш первый азербайджанец - Расулзаде, то это означает, что наше государство и народ бессмертны, и он будет жить вечно, развиваясь и процветая! Благодарю тебя, дорогой Мамед Эмин Расулзаде, за то, что ты создал для нас родину, и прошу прощения за то, что мы не всегда были тебя достойны.

С личностью М.Э. Расулзаде, малоизвестными главами его биографии, фотографиями, архивными документами и, конечно же, личными вещами лидера Азербайджанской Демократической Республики, безусловно, мечтает ознакомиться вся мировая общественность. Но с сожалением должен отметить, что до сих пор на его родине не создан такой дом-музей. Несмотря на то что для устранения этой исторической ошибки известным азербайджанским историком, профессором Солмаз ханум Тохиди-Рустамовой была создана «Общественная группа Дома-музея Расулзаде», на протяжении многих лет этот вопрос так и оставался в подвешенном состоянии.

Ваш покорный слуга, являясь участником данной группы, обивал все пороги, но до сих пор чиновника, который бы смог помочь, мы не нашли. И это несмотря на то что наши единомышленники из Турции, Ирана, Польши и других стран мира готовы поделиться с нашим музеем личными вещами и бесценными материалами и документами Расулзаде.

Однако мы живем в эпоху высоких технологий, поэтому у нас есть сейчас возможность создать этот музей без помощи ленивых и бесстыжих чиновников. Сегодня, в 140-летний юбилей Расулзаде, по заказу «Общественной группы Дома-музея Расулзаде» (автор идеи - участница нашей группы Нигяр ханум Гезалова) группа компаний ANS и VMF Holdinq представляют всему миру Виртуальный дом-музей.

Виртуальный дом-музей состоит из нескольких разделов: здесь находится трехкомнатная квартира Расулзаде, предоставленная ему государством в период его пребывания в Баку в качестве члена парламента АДР, его биография, личный архив и, конечно же, личные вещи, картины, фотоколлекция.

Что касается фотографий, отмечу, что около сотни изображений были полностью восстановлены сотрудниками информационного агентства ANS Press (www.anspress.com) с помощью искусственного интеллекта, и музей будет открыт для широкой публики в виде веб-сайта.

Тот факт, что Дом-музей Расулзаде функционирует именно через интернет, имеет свои преимущества: охват интернет-аудитории шире - это особенно важно, учитывая большой интерес к личности Расулзаде.

Следует также подчеркнуть, что экспозиции сопровождаются (по предложению профессора Солмаз ханум Тохиди-Рустамовой) романсом Sənsiz дорогого друга и соратника Расулзаде, композитора Узеира Гаджибекова, что вызовет у посетителей музея дополнительные эмоции.

Веб-версия и сайт музея находятся в стадии разработки. Но сегодня, в день юбилея, мы не могли оставить вас, любителей наследия Расулзаде, без музея. Мы ждали достаточно - целых 140 лет!