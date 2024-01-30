Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с находящейся с визитом в Баку делегацией во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александром Куренковым.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, гости вначале посетили Аллею почетного захоронения и почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле. Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем российская делегация посетила Аллею шехидов, где почтила память погибших в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, возложила цветы к их могилам и венок к мемориалу «Вечный огонь».

В ходе встречи, состоявшейся в здании МЧС, министр Кямаледдин Гейдаров напомнил, что азербайджано-российские отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении между двумя народами, сегодня развиваются благодаря политической воле и дальновидности лидеров Азербайджана и России.