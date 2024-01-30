Главы МЧС Азербайджана и России подписали план совместных действий фото
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с находящейся с визитом в Баку делегацией во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александром Куренковым.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, гости вначале посетили Аллею почетного захоронения и почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле. Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
Затем российская делегация посетила Аллею шехидов, где почтила память погибших в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, возложила цветы к их могилам и венок к мемориалу «Вечный огонь».
В ходе встречи, состоявшейся в здании МЧС, министр Кямаледдин Гейдаров напомнил, что азербайджано-российские отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении между двумя народами, сегодня развиваются благодаря политической воле и дальновидности лидеров Азербайджана и России.
Министр рассказал о работе, проделанной в стране в сфере управления в чрезвычайных ситуациях, отметил, что тесное сотрудничество двух министерств в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями постоянно расширяется.
Александр Куренков, в свою очередь, подчеркнул важность визитов, встреч и обсуждений на различных уровнях между министерствами. Он выразил благодарность за помощь, оказанную во время чрезвычайных ситуаций, которые произошли в разное время на территории России. Гость выразил уверенность, что подписанный план действий откроет новые возможности для реализации различных форм сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями между соответствующими структурами двух стран.
На встрече министры двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Затем был показан видеоролик о международных учениях «Баку-2023», организованных МЧС Азербайджана.
В заключительной части встречи состоялась церемония подписания «Плана совместных действий на 2024-2026 годы между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Министерством гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации».