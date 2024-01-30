В армянское министерство нагрянули силовики

Следователи СНБ пришли с обысками в Минэкономики Армении, сообщила пресс-секретарь ведомства Астхик Саркисян. Что стало причиной, она не пояснила, добавив лишь, что «борьба с коррупцией – важнее всего».

В армянской прессе ранее появились публикации, что обыски ведутся в кабинете Ани Испирян, которую утром в среду сняли с должности замминистра.

Между тем, по сведениям армянских СМИ, Испирян и главу департамента политики государственных инвестиций Лилию Сираканян забрали на допрос.