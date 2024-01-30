Москва и Ереван все решили

Основные вопросы, связанные с закупкой вооружения из России, решены, заявил министр финансов Армении Ваге Ованнисян.

По его словам, обсуждения по таким вопросам не подлежат разглашению, при этом министр заметил, что, насколько ему известно, все основные вопросы решены.

«По крайней мере от партнеров из Минобороны я не получал сигналов о том, что остались какие-либо вопросы», – цитируют армянские СМИ Ованнисяна.