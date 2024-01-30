Захарова прокомментировала «Пакт о ненападении»

Россия считает наилучшей гарантией установления стабильности и устойчивого долгосрочного мира на Южном Кавказе скорейшее возобновление реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которые были достигнуты в период 2020-2022 гг. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение Еревана о подписании «Пакта о ненападении».

«Это безальтернативная дорожная карта примирения Баку и Еревана, и она включает в том числе и выработку мирного договора», - сказала Захарова.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян на торжественном мероприятии в честь 32-летия армянской армии сообщил, что предложил Азербайджану заключить договор о ненападении, если подписание мирного соглашения по каким-то причинам зайдет в тупик.