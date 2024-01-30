Украина анонсировала новое контрнаступление

«Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага (наступать). Оно (наступление российской армии) закончится, и тогда начнется наше», - сказал Буданов в интервью The Telegraph.

По его словам, российские силы выдохнутся и не смогут проводить наступательные операции уже к «ранней весне». При этом Россия планировала в ходе зимних атак захватить незанятые части Донецкой и Луганской областей. Однако Москва «даже не близко» к достижению этих целей, заверил Буданов.

Заявление главы украинской разведки прозвучало на фоне слухов о том, что он может заменить на посту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого президент Украины Владимир Зеленский пытался отправить в отставку. Однако, как утверждают источники The Times, 38-летний Буданов «в последнюю минуту» отказался заменить генерала Залужного.

Контрнаступление Украины летом 2023 года завершилось неудачей: украинские войска не смогли существенно продвинуться на поле боя и не достигли главной цели - они не перерезали сухопутный коридор России в Крым, который пролегает по оккупированным территориям Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

После этого США предложили Украине перейти к стратегической обороне и сосредоточиться не на возвращении оккупированных земель, а на отражении новых российских наступлений, рассказывали The Washington Post источники среди американских чиновников.