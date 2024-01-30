Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты должны «устранить» любых иранских лидеров, которые поддерживают группировку, совершившую атаку беспилотников на американскую базу Иордании. Об этом пишет издание Politico.

«Иран знает, что они не смогут победить Америку. Они знают, что не хотят брать на себя это. Проблема в том, что они чувствуют запах крови в воде. Они чуют слабость Байдена от Афганистана до Украины», — считает Хейли.

Политик также добавила, что администрация президента США Джо Байдена «должна выяснить, какие иранские лидеры принимают решения, и устранить их».

Предвыборный штаб кандидата объяснил изданию, что она подразумевала руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Политик также отвергла вопросы о возможности эскалации на Ближнем Востоке в случае подобного удара по Ирану.