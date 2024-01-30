Федерация дзюдо Азербайджана представила официальный постер турнира «Большого шлема», который пройдет в Баку с 16 по 18 февраля.

Соревнование пройдет на Национальной гимнастической арене. В нем ожидается участие более 400 дзюдоистов и дзюдоисток из примерно 60 стран.

Билеты на турнир «Большого шлема» можно приобрести на сайте iticket.az.