Россия угрожает Армении

Если Армения хочет сблизиться с НАТО, то должна понимать, к чему это приведет, заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о сближении Еревана с НАТО.

По ее словам, если кто-то хочет сблизиться (с НАТО), то должен понимать, «насколько это опасно и к чему это приведет».

Захарова отметила, что прежде всего необходимо понять, что «выгодно Армении и ее национальным интересам».

«Нужно раскрыть карту и посмотреть, в каком регионе находится эта страна, среди каких соседей, и почитать учебники истории», - заявила представитель МИД России.