Джавид Гулиев: «Успехи PASHA Bank напрямую связаны с темпом развития ненефтяного сектора»

В 2023 году завершилась очередная трехлетняя стратегия развития ведущего корпоративного банка Азербайджана - PASHA Bank. О том, каких успехов достиг банк в развитии бизнеса, как они отразились на достижениях экономики Азербайджана, haqqin.az выяснил с главным исполнительным директором и председателем правления PASHA Bank Джавидом Гулиевым.

Развитие ненефтяного сектора как основной приоритет PASHA Bank

Согласно опубликованным PASHA Bank финансовым отчетам по итогам деятельности за 2023 год, банк достиг внушительных показателей практически по всем направлениям бизнеса, в том числе в кредитовании корпоративного сектора, сектора малого и среднего предпринимательства, а также в наращивании активов, объемов безналичных оборотов и пр. Так, по итогам 2023 года активы PASHA Bank выросли до 8,65 млрд манатов, а чистая прибыль составила рекордные 199,2 млн манатов.

Комментируя достигнутые успехи PASHA Bank, Джавид Гулиев отмечает, что подобные результаты стали возможны благодаря устойчивому росту экономики Азербайджана в 2023 году, в частности, развитию реального сектора. Так, общее количество корпоративных клиентов и клиентов сектора МСБ в PASHA Bank увеличилось по сравнению с прошлым годом на 13%, а портфель выданных бизнес-кредитов по итогам 2023 года преодолел рекордную планку в 2,69 млрд манатов.

«Будучи ведущим корпоративным финансовым институтом Азербайджана, активно сфокусированным на развитии ненефтяного сегмента экономики, банк имеет возможность быть напрямую вовлеченным в успешное развитие реального сектора. Так, например, общий уровень платежей PASHA Bank вырос на 4 млрд манатов, составив в 2023 году 54,5 млрд манатов. Порядка 1,4 млрд роста пришлось на долю увеличения безналичного оборота посредством POS-терминалов, что является прямым следствием проводимых регуляторами рынка успешных мероприятий, направленных на обеление экономики и повышение прозрачности оборота финансовых средств в стране», - рассказывает Джавид Гулиев.