Армянский министр заявил, что стал жить хуже

ВВП на душу населения в Армении в долларовом выражении за последние три года вырос вдвое. Если в 2020 году этот показатель составлял $4267 в год, то по итогам 2023 года вырос до более чем $8200 (по предварительной оценке МВФ). Об этом заявил журналистам в парламенте министр экономики Ваан Керобян.

На вопрос, считает ли он, что все в Армении за три года стали жить лучше, министр ответил: "Многие, конечно, но не все. Я, например, материально живу существенно хуже, чем раньше".

Помимо зарплаты, уточнил министр, других доходов нет.

Отметим, зарплата министра в Армении составляет 793 680 драмов (по текущему курсу около $1 960), которые за вычетом налогов и выплат превращаются в 587 760 тысяч (около $1 450). До того как принять приглашение работать в правительстве, Керобян возглавлял основанную им же службу по доставке еды Menu.am.

Добавим, что ВВП на душу населения в долларах в Армении вырос быстрее, чем в драмах, так как курс доллара в 2022 году снизился на 20%. Тем не менее даже за вычетом этого фактора рост был значительным за счет общего прогресса в экономике (правда, пока он неравномерен и больше сосредоточен на торговле и услугах, чем на промышленности).