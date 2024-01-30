С 30 января министр национального образования Турции Юсуф Текин находится с визитом в Азербайджане.

Сегодня Текин встретился с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым, сообщили в ведомстве.

Во время встречи было отмечено, что в последние годы отношения между Азербайджаном и Турцией в области образования успешно и динамично развиваются. Было также подчеркнуто, что сфера образования является одной из наиболее важных с точки зрения еще большего укрепления существующих отношений между двумя странами.

Амруллаев особо отметил перспективы дальнейшего развития сотрудничества Баку и Анкары.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и перспективах сотрудничества между двумя странами в области образования.