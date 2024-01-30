В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана состоялось заседание коллегии, утвержден план работы на текущий год и приняты решения по ряду актуальных вопросов, сообщили в госкомитете.

В частности на заседании коллегии обсуждались вопросы реализации мероприятий по приоритетным направлениям I Государственной программы "Великого возвращения".

Председатель Госкомитета Ровшан Рзаев подчеркнул важность выполнения поручений главы государства и поставленных задач. По его словам, необходимо обеспечить последовательное и своевременное выполнение комплексных мер по эффективной организации добровольного, безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.