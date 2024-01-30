Любимого певца «русского мира» обвинили в пропаганде ЛГБТ

По мнению Коробкова, клип «Я русский» пропагандирует ЛГБТ, потому что в нем SHAMAN выступает с подведенными глазами.

«В кадре Дронов Я.Ю. поет следующие строки: «Я русский!» Таким образом, создает образ русского человека как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире, на которую тлетворно влияет западная культура, где разрешены однополые браки и сексуальные акты», - говорится в обращении.

Кроме того, активиста возмутили эпизоды, где мужчины хлопают SHAMAN, а также носят его на руках. Отдельно Коробков обратил внимание, что на звуке колокольного звона в субтитрах YouTube появляется аббревиатура FAP, которая в английском сленге означает мастурбацию - так «оказывается влияние на подсознание зрителей-мужчин, которые побуждаются удовлетворять свои сексуальные потребности посредством искусственного раздражения половых органов во время просмотра видеоматериала».

В то же время в МВД заявили, что у них «нет претензий» к певцу. Между тем, согласно закону, полиция обязана провести проверку о наличии «правонарушения», даже если оно не будет в итоге обнаружено.