Полиция Мумбаи отпустила китайского «голубя-шпиона»

Правоохранительные органы индийского города Мумбаи решили отпустить голубя, который восемь месяцев провел в ветеринарной клинике из-за подозрений в шпионаже в пользу Китая, сообщило индийское агентство PTI.

Голубя поймали в мае 2023 года в пригороде Мумбаи. По данным полиции, на лапах птицы были два кольца: одно из меди и другое из алюминия. На внутренней стороне крыльев были обнаружены надписи на китайском языке. Из-за этого голубя заподозрили в шпионаже в пользу КНР.

В ходе расследования полиция обнаружила, что голубь участвовал в гонках в открытых водах Тайваня, и на одном из таких мероприятий он вылетел за пределы страны и приземлился в Индии.

Голубя отпустили после получения разрешения от полиции 30 января.