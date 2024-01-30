Kapital Bank получил награду от издания Global Finance

В опросе, охватывающем 11 глобальных и 8 региональных категорий в более чем 100 странах и 8 регионов США, Kapital Bank, первый банк страны, также вошел в число победителей. Победители были объявлены в проходящем во Франкфурте мероприятии Ассоциации BAFT.

Global Finance определил список победителей номинации «Лучший банк торгового финансирования» согласно эксклюзивному опросу, который будет опубликован в «Спецвыпуске для торговых финансистов за февраль 2024 года».

Редакция журнала выбирала победителей года на основе материалов, полученных от банков и других поставщиков, а также отзывов независимых экспертов в области технологий и аналитиков отрасли. Оценка победителей проводилась на основе таких критериев, как объем операций, глобальный охват, уровень клиентского сервиса, конкурентоспособность и применение инновационных технологий.

Отметим, что в 2018 году Kapital Bank был объявлен «Самым надежным банком» (Safest Bank) в Азербайджане, а в 2019 году получил награду «Лучший поставщик торгового финансирования» со стороны Global Finance.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 49 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.