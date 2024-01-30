Стало известно, почему Зеленский хотел снять Залужного с должности

По словам собеседника издания, Зеленский якобы сообщил Залужному, что украинцы «устали от войны», а зарубежные сторонники Киева «замедлили процесс оказания военной помощи». В связи с этим назначение нового главнокомандующего ВСУ, по мнению украинского президента, могло бы «oживить ситуацию».

При этом, как отмечает The Washington Post, oфициальный указ об отставке Залужного «может быть отлoжен». Также oжидается замена ключевых фигур из oкружения генерала.

По словам еще двух источников WP, главком и президент Украины спорили насчет мобилизации в этом году. Залужный предложил призвать около 500 тысяч человек, однако Зеленский назвал такую цифру непрактичной, учитывая нехватку униформы, оружия, а также потенциальные проблемы, связанные с вербовкой.