Братья навек: Россия вступилась за Северную Корею

Стремление Запада обвинить КНДР в эскалации напряженности на Корейском полуострове «показывает привычку перекладывать с больной головы на здоровую». Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел России.

В ведомстве назвали «источником обострения ситуации провокационные шаги США и их союзников, направленные на эскалацию военной активности в регионе». В частности, отмечается проведение учений возле границ Северной Кореи и «развитие инфраструктуры НАТО» в регионе.

«Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США, которые под лозунгом индо-тихоокеанских стратегий хотели бы подорвать независимое развитие стран региона», - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что КНДР трижды произвела запуски крылатых ракет с 24 января.