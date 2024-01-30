Путин присвоил Делимханову новое звание

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора депутату Госдумы Адаму Делимханову. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как рассказывал ранее Кадыров, Делимаханов принимал участие в военных действиях в Украине и руководил «штурмовой операцией» по взятию завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Делимханов – четвероюродный брат Рамзана Кадырова и считается одним из его ближайших сподвижников.