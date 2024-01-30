Турецкий министр у Али Асадова

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с министром национального образования Турции Юсуфом Текином текущее состояние и перспективы сотрудничества в области образования. Как сообщили в Кабинете министров, встреча прошла в рамках визита турецкого министра в Баку.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя государствами в ряде областей.

Сфера образования была определена в качестве важного направления азербайджано-турецких связей, обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в этой сфере.