Китайцы видят спасение в золоте

Инвесторы и домохозяйства в Китае вкладываются в золото как в актив-убежище, что поддерживает рекордные цены на драгоценный металл.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), Китай стал лидером по продаже золотых украшений, общая масса таких ювелирных изделий, проданных в стране за 2023 год составила 630 тонн (+10% к предыдущему году). Интерес к золоту в Китае вырос на фоне слабой динамики внутреннего рынка недвижимости и акций после отмены в стране ограничений, вводившихся в связи с пандемией COVID-19, сообщили в FT.

По данным WGC, наряду с высоким спросом со стороны крупнейших мировых центробанков, спрос со стороны Китая помог поднять цену на золото до рекордных отметок в декабре 2023 года и помогает удерживаться котировкам выше уровня $2000 за унцию в этом году.

Цены на золото в декабре 2023 года установили новый исторический рекорд. Стоимость январского фьючерса на золото на бирже CME поднималась до $2152,3 за унцию. Предыдущего максимума цены на золото достигли в 2020 году. Средняя цена на драгоценный металл в 2023 году составила $1940,54 за унцию — это рекордный показатель.

Инвестиционный спрос на золото в Китае в 2023 году — на слитки и монеты — вырос на 28%, до 280 тонн, в значительной степени компенсировав резкое падение спроса на золото в Европе.

Рост спроса на слитки и монеты наблюдался и в Индии. Индийские инвестиции в слитки и монеты выросли на 7% по сравнению с прошлым годом — до 185 тонн. Спрос также вырос в Турции (160 тонн) и США (113 тонн).