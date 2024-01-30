Вот уже около двух лет продолжаются судебные разбирательства вокруг задержанной у берегов островов Фиджи суперъяхты Amadea стоимостью 330 миллионов долларов. Судно, принадлежащее Сулейману Керимову - российскому олигарху дагестанского происхождения, спустя несколько месяцев было доставлено в США. Судя по официальным документам, яхта зарегистрирована на имя бывшего гендиректора «Роснефти», бизнесмена Эдуарда Худайнатова.

Худайнатов находится под санкциями ЕС, но не США. К слову, он также числится владельцем арестованной на побережье Италии яхты «Шахерезада», стоимость которой приближается к 1 миллиарду долларов. По неподтвержденной российской стороной информации обладателем этой яхты считается Владимир Путин.

Кроме этого, Худайнатов является и «владельцем» яхты Crescent Yacht, арестованной у побережья Испании.

Американская пресса пишет, что суд Нью-Йорка сейчас рассматривает протест Худайнатова на решение о конфискации Amadea. Министерство юстиции США предупредило истца, что вскоре будет начато расследование его связей с Путиным и президентом «Роснефти» Игорем Сечиным.

В 2022 году Минюст США выразил удовлетворение задержанием судна у берегов Фиджи и последующей его передачей США.

«Успешный захват и транспортировка Amadea были бы невозможны без сотрудничества с нашими зарубежными партнерами в рамках глобальных усилий по обеспечению соблюдения санкций США, введенных в ответ на неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине», — заявили в министерстве.

Но теперь яхта стала серьёзной головной болью для правительства США. Потому что Худайнатов препятствует ее конфискации и продаже через суд, а содержание судна обходится бюджету США в 30 тысяч долларов в день.

В настоящее время яхта пришвартована в гавани Сан-Диего. Ежемесячная плата за стоянку и за ее хранение в порту составляет 15 тысяч долларов. Кроме того, чтобы поддерживать судно в исправном состоянии, необходимо периодически брать его в 5-часовое путешествие вдоль побережья Сан-Диего. Огромный топливный бак яхты вмещает 392 тонны бензина, что обходится в 767 тысяч долларов. Это вдвое превышает стоимость топлива грузовых самолетов Боинг-747 «Джамбо».

Amadea потребляет большое количество топлива для кондиционирования воздуха на борту и защиты от морской сырости расписанных вручную стен, мраморного пола и стеллажей с книгами в кожаной обивке, а также зимнего сада…