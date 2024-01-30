Путин сделал заявление по войне в Украине

«Демилитаризованная зона» в Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность «мирных городов» России от обстрелов, сказал президент РФ Владимир Путин.

«Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

Президент Путин также сообщил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной «из-за сбитого Ил-76». (Россия и Украина сегодня провели крупный обмен пленными- ред.)

Президент РФ также прокомментировал положение на фронте. По его словам, российские военные удерживают контроль над частью Авдеевки в Донецкой области.

«Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия — Авдеевка. Группа ветеранов впереди наших кадровых войск обогнала их, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки. Захватили 19 домов и удерживают их», — сказал Путин, добавив: «Мужики там воюют как следует».