Путин о крушении Ил-76

Как сообщает Интерфакс, по словам Путина, уже установлено, что Ил-76 был сбит американской системой ПВО Patriot.

«Украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом, настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Но желающих официальных организаций нет», - сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами.

«Кстати, надо добавить, что самолет был сбит, а это уже установлено точно, американской системой Patriot», - сказал Путин.

По его мнению, даже если Киев случайно сбил Ил-76, это все равно тяжкое преступление: «Зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю».

Путин считает, что необходимо провести международное расследование: «Вот я пользуюсь случаем, официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства, потому что самолет сбит системой Patriot – есть конкретное место, и есть конкретное время».

Российский транспортный самолет был сбит над Белгородской областью 24 января. СКР расследует это крушение как теракт.