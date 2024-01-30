Странные новости из России: С-400 сбил беспилотник над Санкт-Петербургом… но он пролетел еще полчаса!

Эльяс Шафиев, собкор 18:55

Накануне вечером Украина с помощью дронов совершила очередную атаку на Санкт-Петербург. Российские источники сообщают, что для отражения этой атаки впервые был использован зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», защищающий воздушное пространство северной столицы «сверхдержавы». Сообщается, что после удара (в 4:20) украинский беспилотник пролетел еще полчаса и примерно в 4:50 рухнул на нефтебазу компании «Невский мазут». В результате в цистернах возник пожар: прибывшие на место пожарные остановили возгорание. Подчеркивается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Первую новость о применении зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» против украинского беспилотника опубликовал сайт «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. В Минобороны России эту новость все еще не прокомментировали. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ночью местные жители слышали громкий хлопок в районе Глухоозерского шоссе. Он не стал приводить подробностей, однако сообщил, что в Невском районе произошел инцидент, который потребовал внимания силовых ведомств. Следует отметить, что С-400 «Триумф» на данный момент является самым совершенным зенитно-ракетным комплексом на вооружении российских войск ПВО. Сообщается, что эти ЗРК были развернуты после первой атаки беспилотников на Санкт-Петербург несколько дней назад. Тогда же Украина впервые с начала войны с Россией осуществила атаку беспилотника на Санкт-Петербург, что вызвало широкий международный резонанс. Российская сторона утверждает, что атака была осуществлена беспилотником авиационного типа. Украинская же сторона подробностей не раскрывает: однако есть сообщения, что атаку осуществил ударный беспилотник, разработанный одной из местных военно-промышленных компаний с дальностью полета в сотни километров. Речь идет о дронах облегченной конструкции, имеющих боеголовку в несколько килограммов. После прочтения вышеприведенных противоречивых сообщений возникает вопрос: каким образом сбитому ракетой беспилотнику удалось пролететь еще полчаса над необъятными просторами России?