Странные новости из России: С-400 сбил беспилотник над Санкт-Петербургом… но он пролетел еще полчаса!
Накануне вечером Украина с помощью дронов совершила очередную атаку на Санкт-Петербург. Российские источники сообщают, что для отражения этой атаки впервые был использован зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», защищающий воздушное пространство северной столицы «сверхдержавы».
Сообщается, что после удара (в 4:20) украинский беспилотник пролетел еще полчаса и примерно в 4:50 рухнул на нефтебазу компании «Невский мазут». В результате в цистернах возник пожар: прибывшие на место пожарные остановили возгорание. Подчеркивается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Первую новость о применении зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» против украинского беспилотника опубликовал сайт «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. В Минобороны России эту новость все еще не прокомментировали.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ночью местные жители слышали громкий хлопок в районе Глухоозерского шоссе. Он не стал приводить подробностей, однако сообщил, что в Невском районе произошел инцидент, который потребовал внимания силовых ведомств.
Следует отметить, что С-400 «Триумф» на данный момент является самым совершенным зенитно-ракетным комплексом на вооружении российских войск ПВО. Сообщается, что эти ЗРК были развернуты после первой атаки беспилотников на Санкт-Петербург несколько дней назад. Тогда же Украина впервые с начала войны с Россией осуществила атаку беспилотника на Санкт-Петербург, что вызвало широкий международный резонанс.
Российская сторона утверждает, что атака была осуществлена беспилотником авиационного типа. Украинская же сторона подробностей не раскрывает: однако есть сообщения, что атаку осуществил ударный беспилотник, разработанный одной из местных военно-промышленных компаний с дальностью полета в сотни километров. Речь идет о дронах облегченной конструкции, имеющих боеголовку в несколько килограммов.
После прочтения вышеприведенных противоречивых сообщений возникает вопрос: каким образом сбитому ракетой беспилотнику удалось пролететь еще полчаса над необъятными просторами России?
Все вопросы к «Прометею». Не опальному в нынешней России протестному древнегреческому богу, а государственному оборонному концерну АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей». Это предприятие и разрабатывает, а также производит зенитно-ракетные комплексы «земля — воздух» С-300, С-400 «Триумф» и С-500. Кстати «Обуховский завод» - крупнейшая производственная площадка концерна - расположена неподалеку от нефтебазы «Невского мазута» - места падения «подбитого» беспилотника.
Радиус действия «Триумфа» - до 400 километров. Комплекс использует четыре типа ракет: дальние ракеты 40N6E и 48N6 с боевым радиусом 400 и 250 километров; ракеты средней дальности 9M96Е2 (120 км) и малой 9М96Е (40 км).
Как пишут российские источники, применяемые в ЗРС С-400 ракеты оснащаются 24-килограммовой осколочной боевой частью, имеющей управляемое поле поражения. Подобное оснащение ракеты позволяет ей поражать цели с «останавливающим» действием (разрушением конструкции) при перехвате пилотируемых целей или поражением боевой части в случае перехвата беспилотных целей. Боевая часть ракет управляется с помощью радиовзрывателя, который в состоянии использовать для адаптации к условиям «встречи» с целью, всю имеющуюся на борту ракеты информацию.
Технические характеристики ракет С-400 и показатели боевой части достаточны для нейтрализации не только небольшого беспилотника, изготовленного из легких материалов, но и достаточно крупных воздушных целей, в том числе баллистических и крылатых ракет. Что вызывает еще больше вопросов о правдивости сообщений российских источников.