Кто взламывает аккаунты граждан Азербайджана в WhatsApp?

В Службу электронной безопасности (СЭБ) при Минцифры за последние сутки поступило около 1000 обращений относительно взлома аккаунтов граждан в приложении WhatsApp. Об этом говорится в заявлении СЭБ.

Согласно сообщению, с целью разрешения ситуации СЭБ проводит переговоры с Meta Platforms, Inc., компанией - владельцем приложения WhatsApp. Итоги расследования будут обнародованы общественности, отметили в Службе.

СЭБ также советует гражданам активировать функцию двухэтапной верификации, чтобы усилить безопасность своих учетных записей в WhatsApp, а также не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях от неизвестных лиц, не делиться с кем-либо OTP-кодом, обновить приложение до последней версии.