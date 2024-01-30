Арестованы известные спортсмены

Главный тренер по смешанным единоборствам Федерации грэпплинга Азербайджана и ММА, а также его ученики задержаны сотрудниками полиции и привлечены к ответственности за хулиганство на территории Бакинского бульвара.

Согласно информации АПА, в Управлении полиции Баку по уголовному делу арестованы 4 человека, в отношении двоих избраны другие меры пресечения.