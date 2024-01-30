Арестованы известные спортсмены
Главный тренер по смешанным единоборствам Федерации грэпплинга Азербайджана и ММА, а также его ученики задержаны сотрудниками полиции и привлечены к ответственности за хулиганство на территории Бакинского бульвара.
Согласно информации АПА, в Управлении полиции Баку по уголовному делу арестованы 4 человека, в отношении двоих избраны другие меры пресечения.
В отношении задержанных, кроме Тофика Мусаева и Мехмана Мамедова, избраны меры пресечения в виде ареста. В настоящее время продолжаются следственные действия по уголовному делу, возбужденному по статье «хулиганство».
Главный тренер федерации Руслан Эфендиев и его ученики Тофик Мусаев, Хазар Рустамов, Вугар Керемов, Мехман Мамедов и Руфат Асадов обвиняются в создании конфликтной ситуации и совершении хулиганства с применением насилия против гражданина в общественном месте.
В пресс-службе МВД подтвердили факт задержания известных спортсменов.