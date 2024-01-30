Российскому министру показали Академию МЧС Азербайджана

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на мероприятии, на котором присутствовал министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, гостям была предоставлена подробная информация о высшем учебном заведении. Было отмечено, что Академия является специализированным высшим учебным заведением, которое готовит квалифицированные кадры для МЧС, проводит фундаментальные, теоретико-методологические, педагогико-методические и прикладные научные исследования в сфере чрезвычайных ситуаций. В Академии уделяется особое внимание международным связям, вуз успешно сотрудничает с профильными учебными заведениями ряда стран, в том числе с Академией гражданской обороны МЧС России.