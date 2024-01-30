Последняя надежда армян: коридор из Азербайджана в Нахчыван так пишет британский журналист Джеймс Крикорян
Британский журналист армянского происхождения Онник Джеймс Крикорян, пишущий об армяно-азербайджанском конфликте с 1994 года, заявил, что предложенный премьер-министром Николом Пашиняном Армении Баку маршрут в Нахчыван не сможет функционировать в зимние месяцы.
В статье, опубликованной на портале Commonspace.eu, Крикорян пишет, что ряд положений соглашения о прекращении огня, подписанного между сторонами в 1994 году, не был выполнен, что в итоге привело к новой войне в 2020 году. Сейчас положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года не реализованы в полной мере, а соглашение об открытии региональных сообщений и обеспечении беспрепятственного передвижения между Азербайджаном и Нахчываном, по его словам, по-прежнему кажется недостижимым.
Вместе с этим Крикорян отмечает, что впервые в 1993 году председатель Минской конференции ОБСЕ Марио Рафаэлли, тогдашний заместитель министра иностранных дел Италии, предложил сторонам запустить газопроводы, железную дорогу Иджеван-Газах, а затем и другие транспортные коммуникации. Но тогда, как и сейчас, возникли подводные камни.
Баку хотел открыть железную дорогу в Нахчыван через Армению, но Ереван отверг это предложение.
Наконец, вопрос об открытии транспортных коммуникаций между двумя странами был включен в план «поэтапного решения», представленный сторонам в 1997 году сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В нем речь шла о железнодорожном маршруте Баку-Горадиз-Мехри-Ордубад-Нахчыван-Ереван. После того как план поэтапного урегулирования не был принят, сопредседатели Минской группы представили сторонам план пакетного урегулирования конфликта, в котором красной нитью проходило требование «прямой и беспрепятственной связи между Азербайджаном и Нахчываном».
В заключение Онник Крикорян напоминает, что положение о беспрепятственном сообщении между Азербайджаном и Нахчываном было включено в трехстороннюю декларацию от 10 ноября. В нем говорится, что между западными районами Азербайджана и Нахчываном должна быть установлена беспрепятственная связь, и одновременно восстановлены все экономические и транспортные связи в регионе.
«В Армении стали звучать протесты по этому поводу, в основном среди оппозиции и аналитиков. Иностранные комментаторы и даже Ереван, хотя и без энтузиазма, приветствовали открытие коммуникаций. Дело в том, что если бы Азербайджан получил железнодорожное, а затем, возможно, и автомобильное сообщение с Нахчываном, Армения также получила бы доступ к рынкам России и Ирана через Азербайджан. Также ожидалось открытие границы между Турцией и Арменией, хотя этот вопрос не нашел отражения в трехстороннем заявлении от 10 ноября», - пишет Крикорян.
Британский исследователь армянского происхождения напоминает, что Армения в основном возражала против термина «Зангезурский коридор». Причем термин «коридор» беспокоил Ереван больше, чем слово «Зангезурский». Баку пояснил, что под «коридором» подразумевается термин, используемый в отношении большинства международных транзитных маршрутов.
«Но когда Россия и Запад поссорились из-за вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года, геополитика еще больше запутала ситуацию. Согласно заявлению о прекращении огня, разблокированные коммуникации будут контролироваться Федеральной пограничной службой России. Поскольку Ереван все больше начал поворачиваться на Запад, он, похоже, не хотел выполнять эту часть соглашения. И Европейский Союз, и особенно Соединенные Штаты, вероятно, тоже были против этого, поскольку они стремились наказать Россию как в экономическом, так и в военном отношении», - отмечает Крикорян.
Автор напоминает, что созданная для обсуждения подобных вопросов рабочая группа в составе вице-премьеров России, Армении и Азербайджана прекратила свою деятельность.
«Многие в Армении утверждают, что если станет возможным прямое сообщение между Азербайджаном и Нахчываном, то Армения может быть разделена на две части и потерять границы с Ираном. Однако в советское время этого никогда не происходило, и никто в Армении не объясняет, как такое может произойти сейчас. На самом деле заявления Армении о том, что она может потерять суверенитет над территориями вдоль границы с Ираном, вероятно, связаны с российскими пограничниками, которые контролируют эти границы. Однако российские пограничники постоянно находились на этих территориях с 1992 года», - пишет Крикорян.
Автор пишет, что Армения официально не возражала против возрождения железнодорожной линии, а премьер-министр Никол Пашинян теперь даже включил ее в свою недавнюю инициативу «Перекресток мира» - обновленную версию «Армянского перекрестка», который сам по себе является продолжением Северо-Восточной магистрали (Южный дорожный коридор, идущий из Ирана через Армению в Грузию).
«Однако в концепции Пашиняна ничего не говорится о восстановлении железной дороги между Азербайджаном и Нахчываном, параллельной границе с Ираном. Это показывает, что ситуация зашла в тупик. В 2022 году Пашинян предложил открыть три пограничных пункта пропуска на севере в обмен на восстановление железной дороги вдоль параллельного маршрута к границе с Ираном.
Но самый южный из этих маршрутов проходит через самую северную часть Сюникской области (то есть Зангезур), примерно в 180 километрах от ирано-армянской границы, то есть через Сисиан. Не исключено, что Пашинян согласится на размещение российских пограничников на этом маршруте через густонаселенные районы.
Правда, Пашинян создал специальное подразделение для охраны транзитных маршрутов, но дорога через Сисиан имеет сложный маршрут и зимой не будет работать из-за обледенения», - пишет Крикорян.
Армянский эксперт отмечает, что дальнейшее продвижение на юг сталкивается с трудностями из-за гористого ландшафта, что делает невозможным строительство любого другого маршрута. Эта проблема сохраняется до муниципалитета Мегри в Сюникской области Армении, где уже проложена существующая железная дорога времен Советского Союза. В тексте предполагается, что существовали практические обстоятельства, объясняющие выбор маршрута вдоль иранской границы в прошлом, возможно, связанные с топографическими особенностями региона.
«Несмотря на это, не было предпринято никаких работ по восстановлению этой железной дороги, а также не было явного обсуждения того, какую выгоду может получить Армения от маршрутов, проходящих из Еревана через Нахичевань к иранской границе или через Азербайджан в Россию.
Пограничный и таможенный контроль на этом маршруте практически не обсуждался открыто, хотя в последние недели некоторые азербайджанские аналитики вновь подняли вопрос взаимности.
Но прошло более трех лет с момента ноябрьского трехстороннего заявления о прекращении огня, и настало время наконец решить эти проблемы и начать работу, на что надеются Европейский Союз и США. Да, это должно происходить с учетом проблем и интересов основных заинтересованных сторон, а также без геополитики, которая может привести к тому, что разблокировка региональных коммуникаций снова останется на бумаге», - заключает Крикорян.