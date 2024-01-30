Отдел информации 19:13

Британский журналист армянского происхождения Онник Джеймс Крикорян, пишущий об армяно-азербайджанском конфликте с 1994 года, заявил, что предложенный премьер-министром Николом Пашиняном Армении Баку маршрут в Нахчыван не сможет функционировать в зимние месяцы. В статье, опубликованной на портале Commonspace.eu, Крикорян пишет, что ряд положений соглашения о прекращении огня, подписанного между сторонами в 1994 году, не был выполнен, что в итоге привело к новой войне в 2020 году. Сейчас положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года не реализованы в полной мере, а соглашение об открытии региональных сообщений и обеспечении беспрепятственного передвижения между Азербайджаном и Нахчываном, по его словам, по-прежнему кажется недостижимым.

Вместе с этим Крикорян отмечает, что впервые в 1993 году председатель Минской конференции ОБСЕ Марио Рафаэлли, тогдашний заместитель министра иностранных дел Италии, предложил сторонам запустить газопроводы, железную дорогу Иджеван-Газах, а затем и другие транспортные коммуникации. Но тогда, как и сейчас, возникли подводные камни. Баку хотел открыть железную дорогу в Нахчыван через Армению, но Ереван отверг это предложение. Наконец, вопрос об открытии транспортных коммуникаций между двумя странами был включен в план «поэтапного решения», представленный сторонам в 1997 году сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В нем речь шла о железнодорожном маршруте Баку-Горадиз-Мехри-Ордубад-Нахчыван-Ереван. После того как план поэтапного урегулирования не был принят, сопредседатели Минской группы представили сторонам план пакетного урегулирования конфликта, в котором красной нитью проходило требование «прямой и беспрепятственной связи между Азербайджаном и Нахчываном».

В заключение Онник Крикорян напоминает, что положение о беспрепятственном сообщении между Азербайджаном и Нахчываном было включено в трехстороннюю декларацию от 10 ноября. В нем говорится, что между западными районами Азербайджана и Нахчываном должна быть установлена беспрепятственная связь, и одновременно восстановлены все экономические и транспортные связи в регионе. «В Армении стали звучать протесты по этому поводу, в основном среди оппозиции и аналитиков. Иностранные комментаторы и даже Ереван, хотя и без энтузиазма, приветствовали открытие коммуникаций. Дело в том, что если бы Азербайджан получил железнодорожное, а затем, возможно, и автомобильное сообщение с Нахчываном, Армения также получила бы доступ к рынкам России и Ирана через Азербайджан. Также ожидалось открытие границы между Турцией и Арменией, хотя этот вопрос не нашел отражения в трехстороннем заявлении от 10 ноября», - пишет Крикорян. Британский исследователь армянского происхождения напоминает, что Армения в основном возражала против термина «Зангезурский коридор». Причем термин «коридор» беспокоил Ереван больше, чем слово «Зангезурский». Баку пояснил, что под «коридором» подразумевается термин, используемый в отношении большинства международных транзитных маршрутов.

«Но когда Россия и Запад поссорились из-за вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года, геополитика еще больше запутала ситуацию. Согласно заявлению о прекращении огня, разблокированные коммуникации будут контролироваться Федеральной пограничной службой России. Поскольку Ереван все больше начал поворачиваться на Запад, он, похоже, не хотел выполнять эту часть соглашения. И Европейский Союз, и особенно Соединенные Штаты, вероятно, тоже были против этого, поскольку они стремились наказать Россию как в экономическом, так и в военном отношении», - отмечает Крикорян. Автор напоминает, что созданная для обсуждения подобных вопросов рабочая группа в составе вице-премьеров России, Армении и Азербайджана прекратила свою деятельность. «Многие в Армении утверждают, что если станет возможным прямое сообщение между Азербайджаном и Нахчываном, то Армения может быть разделена на две части и потерять границы с Ираном. Однако в советское время этого никогда не происходило, и никто в Армении не объясняет, как такое может произойти сейчас. На самом деле заявления Армении о том, что она может потерять суверенитет над территориями вдоль границы с Ираном, вероятно, связаны с российскими пограничниками, которые контролируют эти границы. Однако российские пограничники постоянно находились на этих территориях с 1992 года», - пишет Крикорян. Автор пишет, что Армения официально не возражала против возрождения железнодорожной линии, а премьер-министр Никол Пашинян теперь даже включил ее в свою недавнюю инициативу «Перекресток мира» - обновленную версию «Армянского перекрестка», который сам по себе является продолжением Северо-Восточной магистрали (Южный дорожный коридор, идущий из Ирана через Армению в Грузию).