Путина ждут в Турции 12 февраля

Визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидают 12 февраля для переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

Между тем 20 января газета Türkiye со ссылкой на источники также сообщала, что Путина ожидают в Турции 12 февраля.

23 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркивал, что визит Путина в Турцию готовится, а дату контактов на высшем уровне Кремль сообщит своевременно.