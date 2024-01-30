Атака ВСУ на российский регион

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавших, по его словам, нет. Всего было несколько взрывов: одним выбило окна в частном доме, еще одним повредило гараж, третьим — линии газо- и электроснабжения.

Кроме того, беспилотник, по словам Гладкова, атаковал мемориал погибшим военным.