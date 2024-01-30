Командующий Силами обороны Эстонии: Россия глушит GPS в странах Балтии, готовится к войне с НАТО

Россия, вероятно, стоит за увеличением числа случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружений в Восточной Европе, пишет Bloomberg с ссылкой на командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема.

Военный уверен, что за глушением сигналов Глобальной системы позиционирования GPS стоит Кремль, поскольку с прошлого года в Балтийском регионе участились случаи вмешательства в работу спутниковых навигационных систем. Особый всплеск был зафиксирован в этом месяце в районе от Финляндии до Польши и даже до Черноморского региона.

По предположению Херема Москва таким образом «проводит учения на фоне риска будущего потенциального конфликта с НАТО». Эстонский командующий заявил, что глушение может осуществляться и с кораблей в Балтийском море. В декабре польские авиационные власти предупредили пилотов о помехах, а официальные лица Швеции и Финляндии заявили в начале месяца, что изучают этот вопрос.

«Россия продемонстрировала свои возможности ведения радиоэлектронной борьбы и в других местах, а не только в Украине и странах Балтии, — говорит Херем. — Они определенно достаточно сильны в этом».

Союзники по НАТО пришли к выводу о необходимости готовиться к долгосрочному конфликту, сказал он Bloomberg. На прошлой неделе европейские авиационные чиновники провели встречу для обсуждения этой проблемы, поскольку на фоне конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке участились случаи глушения и «спуфинга», при которых посылаются ложные сигналы. Такая практика может случайно затронуть коммерческие самолеты.