Неудача Украины в Международном суде ООН

«Украина пыталась доказать, что РФ финансировала «ДНР» и «ЛНР» как террористические организации, — поясняет международный юрист Сергей Голубок. — Суд с этим не согласился, отметив, что «ДНР» и «ЛНР» — не террористы, а конвенция не касается передачи оружия. Но суд признал, что Россия не осуществила расследование по запросам Украины и не ответила на три дипломатические ноты с изложением конкретных фактов. Суд обязал РФ провести такое расследование».

The Moscow Times передает, что решение принято по иску Украины, поданном против России в 2017 году. В иске Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российская сторона в суде отрицала все обвинения и называла их «выдумкой».

Международный суд ООН постановил, что Россия обязана провести расследования обвинений в финансировании сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» после 2014 года.

Украина также требовала, чтобы суд обязал Москву выплатить репарации за нападения и преступления на востоке страны, включая сбитый рейс 17 Malaysia Airlines, однако суд обязал РФ только провести расследование. «По этим пунктам Украина проиграла», — заключает юрист. Кроме того, в своем иске Украина заявила, что в Крыму проводится целенаправленная кампания расовой дискриминации против крымских татар и украинцев. В иске приводятся примеры «исчезновений, убийства и незаконных обысков и задержаний» в Крыму.

Один из адвокатов Украины, Гарольд Кох, на слушаниях заявлял, что на Крымском полуострове Россия «стремилась заменить многоэтническое сообщество, которое характеризовало Крым до российской интервенции, дискриминационным русским национализмом».

Преследование Меджлиса крымскотатарского народа (российские власти объявили его экстремистской организацией и запретили) суд ООН трактовал как политическое действие, а не основанное на этническом происхождении его лидеров. Поэтому он не считает запрет Меджлиса нарушением международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд заявил, что Украина не смогла убедить его в том, что Россия нарушала права украинцев и крымских татар на основе их национальности. Вместе с тем, согласно решению суда, Россия виновна в нарушении прав этнических украинцев в Крыму, поскольку после аннексии полуострова резко упало число учеников, которые обучаются на украинском языке. Суд постановил, что Россия должна обеспечить, чтобы обучение в школах на украинском языке соответствовало потребностям этнических меньшинств в Крыму.

Суд также отказался присудить Украине какие-либо компенсации по этому пункту.

«В этой части суд признал, что в Крыму людей, возможно, дискриминировали по политическим признакам, но не по признаку этнической принадлежности (например, к крымским татарам), — говорит Голубок. — В целом это очень похоже на победу РФ».

Назначить против России те или иные санкции Международный суд не может. Его полномочия — признать нарушение страной международных обязательств, разъяснить стандарты нарушенных конвенций, приказать выполнить их требования, а также осуществлять судебный надзор — то есть следить за выполнением требований суда.

«Суд установил определенные нарушения международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, но он не согласился с более общими теориями, выдвинутыми Украиной. Поддержка «ДНР» и «ЛНР» в середине прошлого десятилетия не была финансированием терроризма, и в оккупированном Крыму с 2014 года не установился режим расовой дискриминации, большинством голосов посчитал суд», — резюмирует Голубок.

Ожидается, что в пятницу, 2 февраля, суд вынесет решение по возражениям России против ее юрисдикции по другому делу, возбужденному Украиной вскоре после вторжения российских войск 24 февраля 2022 года. В этом иске утверждается, что Москва начала свое нападение на основе сфабрикованных обвинений украинских властей в геноциде населения восточных регионов страны. Суд уже издал распоряжение России о прекращении вторжения, которое Москва проигнорировала.