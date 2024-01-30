Устроившего погром у памятника детям Ленинграда в Ереване задержали

«Он обнаружен, задержан и находится в распоряжении Следственного комитета», - сказал собеседник агентства.

Осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване мужчина задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета Армении.

26 января посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Позднее уроженец армянской столицы, представившийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага, сняв свои действия на видео и опубликовав его.

Следственный комитет Армении сообщил, что возбудил дело по статье «хулиганство» после осквернения в Ереване памятника.

Издание ArmLur.am сообщило, что мужчина был обнаружен на территории КПП «Баграташен» на границе с Грузией.