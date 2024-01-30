Швейцария присоединилась к новым санкциям против России

«Федеральный совет 31 января принял дополнительные санкции против России», — говорится в публикации. Новые меры вступят в силу 1 февраля.

Среди них — поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов, а также некоторых товаров, которые приносят «значительный доход» России, в частности, чугуна и сжиженного нефтяного газа. Запрещен экспорт в Россию товаров, которые могут укрепить российский промышленный сектор, — химикаты, часть двигателей для беспилотников, станки и детали машин.

Российским гражданам и физлицам, проживающим в России, запрещено управлять компаниями в Швейцарии, предоставляющими услуги по использованию криптоактивов.

В секторе услуг будет действовать запрет на предоставление российским компаниям программного обеспечения для управления предприятиями, промышленного проектирования и производства. Правительство сделало исключение для российских «дочек» швейцарских компаний.