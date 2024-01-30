Икрам Нур, автор haqqin.az 21:25

Связанная с Ираном иракская группировка «Катаиб Хезболла» заявила, что прекратит свои нападения на американские войска, после того как Вашингтон пообещал «очень серьезные последствия» в ответ на атаку беспилотника, в результате которой погибли трое военнослужащих армии США. Что интересно, прямо «Катаиб Хизбаллу» в нападении на «Башню 22» никто не обвинял. Да и Байден, говоря о «серьезном ответе» на эту атаку, выразился предельно неконкретно, намекнув только на то, что он «может последовать несколькими волнами» - но при этом добавил: «Нам не нужна большая война на Ближнем Востоке».

Этого оказалось достаточным для того, чтобы «элитные силы Исламского сопротивления», ключевые иранские прокси в Ираке, насчитывающие не менее тридцати тысяч бойцов, имеющие в своем арсенале ракеты и беспилотники, весьма неплохо зарабатывающие, в том числе получающие деньги из иракского бюджета, - тут же решили покинуть поле боя. «Поскольку мы объявляем о приостановке военных операций и операций по обеспечению безопасности против оккупационных сил - чтобы предотвратить позор иракского правительства - мы продолжим защищать наш народ в Газе другими способами», - заявил во вторник, 30 января, генеральный секретарь «Катаиб Хезболла» Абу Хусейн аль-Хамидави. Американцы отреагировали на это весьма сдержанно. «Действия говорят громче, чем слова», — заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер после того, как группировка объявила о прекращении нападений на США. Многозначительно добавив: «Но последствия для них все равно будут».

Что же могло так напугать «бесстрашных» иранских прокси, на которых до этого предупреждения и угрозы американцев никакого явного впечатления не производили, поскольку для многих из них смерть является частью жизни и входит в пакет «профессиональных рисков»? Это должно быть действительно что-то пугающее. И уж конечно не «большая война в регионе», о неизбежности которой после атаки на «Башню 22» заговорили многие эксперты – война-то их как раз не пугает, поскольку она для них лишь «окно возможностей». Либо в рай, либо – добыча, слава и продвижение по карьерной лестнице. Которое опять же открывает новые финансовые возможности – типичная история для архаичного общества у всех этих «политических племен». И по всей видимости это угроза американцев на этот раз подойти к ним так же, как в свое время они подошли к «аль-Каеде» и руководству «старого» Талибана. То есть вести планомерную охоту, итогом которой станет тотальная зачистка «верхушки» - не исключая и членов их семей, как бы цинично это не звучало.