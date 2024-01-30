Катар готов дружить с Израилем, но при одном условии...

Катар готов к нормализации отношений с Израилем при условии соблюдения интересов палестинского народа, сообщил премьер-министр и глава МИД этой страны шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Об этом информирует израильский «9 Канал».

«Мы всегда говорим, что если есть четкая перспектива, политический горизонт для палестинского народа, Катар готов, — заявил он. — Мы страна мира. Мы не призываем к войнам. Мы хотели бы видеть нормальные отношения со всеми, конечно, включая Израиль и палестинское государство, которые мирно живут бок о бок».

Аль Тани напомнил, что «Катар с самых первых дней, начиная с 1990-х годов, после соглашений в Осло, был первой страной, которая нормализовала отношения с Израилем, когда была надежда на мир. В 1997 году мы открыли торговые представительства. Катар стал первой страной Персидского залива, в которую публично приехал премьер-министр Израиля».

Говоря о переговорах по условиям возможной сделки между ХАМАС и Израилем, Аль Тани сказал, что они находятся в начальной стадии: «В прошлые выходные мы провели встречу. На ней мы обсуждали рамочное предложение, которое может стать отправной точкой для переговоров. Я думаю, что мы достигли согласия с израильтянами, чтобы использовать это предложение в качестве отправной точки».

Отвечая на вопрос, скольких заложников готово освободить движение ХАМАС на первом этапе сделки, Аль Тани сказал, что конкретные цифры «еще не определены». Он уточнил, что на переговорах по урегулированию в секторе Газа обычно определяются категории людей, которые будут освобождены. «Сейчас мы говорим о женщинах, пожилых людях и молодежи», — уточнил катарский премьер.